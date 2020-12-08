Врач посоветовал два препарата, которые помогут при пандемии

Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов назвал препараты, которые должны быть в аптечке во время пандемии коронавируса.

Он посоветовал запастись жаропонижающими препаратами.

«Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при COVID-19. Можно купить капли в нос», — цитирует его «АиФ».

Также специалист предостерег от употребления противовирусных препаратов без назначения врача.

По последним данным, в России выявлено 2 488 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровело при этом 1 956 588 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские ученые разошлись во мнении о том, когда в Северной столице наступит пик пандемии новой коронавирусной инфекции. По одному из прогнозов, ближайшая дата – через неделю, а по другому – два месяца.