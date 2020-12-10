В Понтонном слесарю ТЭК сломали челюсть и отобрали телефон

В Понтонном слесарю ТЭК сломали челюсть и отобрали телефон
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

В поселке Понтонный Колпинского района совершено разбойное нападение на местного жителя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, у слесаря ГУП ТЭК отобрали под угрозой ножа и с применением силы мобильный телефон. Инцидент произошел вечером 8 декабря у дома 31 по Южной улице. Потерпевший попал в больницу с открытым переломом нижней челюсти.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Разбой».

В Металлострое задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина. Известно, что ранее он дважды был судим за «наркотические» преступления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который совершил попытку нападения с ножом на сотрудника полиции.

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