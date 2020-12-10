В Петербурге бизнесмена связали скотчем и отняли у него 25 млн рублей

В Кировском районе Петербурга сотрудники полиции разыскивают троих подозреваемых в ограблении бизнесмена.

Злоумышленники отобрали у потерпевшего 25 млн рублей и ювелирные украшения.

Инцидент произошел 9 декабря ночью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 63-летний исполнительный директор одной из компаний, проживающий на проспекте Стачек. Он рассказал, что в его квартиру проникли неизвестные в медицинских масках и похитили 25 млн рублей и украшения.

Они связали его скотчем и требовали переписать на них бизнес. Общая сумма ущерба оценивается в 25,15 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который совершил попытку нападения с ножом на сотрудника полиции. Мужчина, будучи в неадекватном состоянии, угрожал ножом прохожим.