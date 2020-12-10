В результате пожара в квартире в Пушкине погибли два человека

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар.

В результате происшествия погибли два человека — пожилые мать и сын. Пожар произошел утром 9 декабря, в 7:58 в Пушкине.

Как стало известно gazeta.spb.ru, после пожара в квартире дома №55 по Школьной улице обнаружены два трупа. Сообщение о пожаре поступило в 6:19.

Справиться с огнем удалось в 6:52. В ликвидации пожара участвовали 14 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники.

Без жертв, к сожалению, не обошлось. В результате пожара погибла 81-летняя пенсионерка и ее 55-летний сын. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга спасатели 2,5 часа тушили мусор. Огонь вспыхнул в нежилом здании.