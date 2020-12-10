Юный житель Ленобласти сдал похищенный автомобиль в металлолом и пошел в полицию

В Кингисеппском районе Ленобласти полицейские задержали подозреваемого в краже авто. Злоумышленнику приглянулся ВАЗ 21150.

В понедельник, 7 декабря, в отдел полиции обратилась 34-летняя жительница Ивангорода. Она рассказала, что обнаружила пропажу отечественного авто, припаркованного у одного из домов по улице Котовского.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, машину заявительница оценила в 60 тыс. рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

На следующий день стражи порядка обнаружили похищенный автомобиль в деревне Новопятницкое. Транспортное средство находилось в разукомплектованном состоянии в пункте приема металлолома.

В среду, 9 декабря, в полицию с явкой с повинной обратился 18-летний местный житель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец похитил авто под предлогом тест-драйва. Ущерб составил 350 тысяч рублей.