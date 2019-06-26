Петербуржец похитил авто под предлогом тест-драйва

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого.

Владелец автомобиля марки «Ниссан Пантфайндер» обратился в отделение полиции Выборгского района Санкт-Петербурга 4 марта этого года. Он сообщил, что злоумышленник под предлогом временного пользования с целью дальнейшей покупки совершил хищение его автомобиля

Ущерб составил 350 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В результате оперативно-розыскных действий полицеские задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1983 года рождения. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в петербургском супермаркете потеряли 120 тысяч рублей на пути к кассе.