В петербургском супермаркете потеряли 120 тысяч рублей на пути к кассе

Во вторник, 25 июня, в отделение полиции Красногвардейского района Санкт-Петербурга обратилась 44-летняя сотрудница супермаркета.

Женщина рассказала полицейским о том, что около 20 часов вечера в одном из супермаркетов Красногвардейского района в результате инкассации из кассового узла были извлечены 120 тысяч рублей. Однако в процессе перемещения денежных средств в главную кассу, они были утеряны, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного инцидента, направленную на выяснение обстоятельств случившегося. Сотрудниками полиции принимется решение о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бизнесмен после застолья не нашел в кармане кольца и денег.