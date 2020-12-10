Администрацию поселка Шушары оштрафовали на миллион за нецелевые расходы

Администрацию поселка Шушары оштрафовали на миллион за нецелевые расходы
Мировой судья судебного участка №180 назначил администрации штраф. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Администрацию МО «Поселок Шушары» признали виновной в нецелевом использовании бюджета. Соответствующее решение вынесли проверки Контрольно-счетной палаты Петербурга.

Об этом стало известно в четверг, 10 декабря. Установлено, что администрация израсходовала более 35 млн рублей на благоустройство земельных участков, которые находятся в собственности Петербурга, физических и юридических лиц.

Как сообщили пресс-служба КСП, два миллиона ушли на устройство новых пешеходных дорожек на Школьной улице и Колпинском шоссе. При этом за счет местного бюджета может проводиться лишь текущий ремонт придомовых и дворовых территорий. Кроме того, нецелевыми признали расходы на репетиции трех ансамблей.

Мировой судья назначил штраф в размере 1 млн 91 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Куйбышевский районный суд Северной столицы признал незаконным разрешение на застройку Муринского парка,

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