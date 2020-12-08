Суд Петербурга признал незаконным строительство на территории Муринского парка

Суд постановил, что на месте парка не появится нового спорткомплекса с ресторанами, гостиницей и парковкой. Фото: pixabay

Суд постановил, что на месте парка не появится нового спорткомплекса с ресторанами, гостиницей и парковкой. Фото: pixabay

Куйбышевский районный суд Северной столицы признал незаконным разрешение на застройку Муринского парка, выданное ООО «Анна Нова» Госстройнадзором 5 апреля 2019 года.

Предполагалось, что на участке Гражданского проспекта появится вторая очередь элитного комплекса пляжных видов спорта «Нова Арена». Против застройки, однако, активно выступают неравнодушные петербуржцы и городские активисты, поскольку указанная территория является частью Муринского парка.

Возмущенные горожане создали в соцсети «ВКонтакте» группу «За сохранение Муринского парка», где призывали людей защитить парк, собравшись возле здания суда. Как уведомила сегодня объединенная пресс-служба судов Северной столицы, активисты, похоже, добились желаемого: разрешение Госстройнадзора было признано недействительным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отказал петербуржцам в признании незаконным запрета на перевозку оружия в метро.