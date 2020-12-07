Суд не разрешил петербуржцам провозить оружие в метрополитене

Санкт-Петербургский городской суд отказал местным жителям провозить в метро оружие и боеприпасы.

Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Административные иски в суд подали горожане Павел Коблов, Сергей Бобровский, Всеволод Костенко и Максим Курников. Все они требовали признать недействующим подпункт правил метрополитена, согласно которому пассажиры не могут провозить в подземке оружие и боеприпасы.

Петербуржцы настаивали, что в правилах метрополитена нет безоговорочного запрета провоза любых видов личного оружия и других средств самообороны.

Однако городской суд отказал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд Петербурга отказал в восстановлении санитару Александровской больницы, которого уволили за отказ работать с ковид-пациентами.