Полиция Петербурга раскрыла сеть подпольных казино в шести районах города

Сотрудники экономической полиции Северной столицы выявили сеть нелегальных игорных заведений, располагавшуюся сразу в шести районах города.

В четверг, 9 декабря, оперативники экономической полиции при поддержке росгвардейцев и силовиков обыскали более чем двадцать адресов во Фрунзенском, Московском, Центральном, Красногвардейском, Невском и Калининском районах Санкт-Петербурга. Подпольные казино нашли не только в нежилых помещениях, но и в квартирах. Причем в некоторых из «заведений» в момент появления правоохранителей находились игроки.

В ходе обысков изъяли 244 компьютера и 147 игровых автоматов, которыми пользовались клиенты, наличные деньги и многие другие доказательства преступления. Кроме того, задержаны трое подозреваемых организаторов подпольного казино — это мужчины 34, 36 и 43 лет. Также выявили четверых помощников — мужчин и женщин в возрасте от 31 до до 48 лет, их отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведении азартных игр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге нашли крупную партию синтетических наркотиков.