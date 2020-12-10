Во время новогодних праздников пожарные Петербурга переходят на режим повышенной готовности

Во время новогодних праздников пожарные Петербурга переходят на режим повышенной готовности
Во время январских праздников в Петербурге будут ежесуточно дежурить почти 800 пожарных. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что из-за отмены массовых мероприятий в новогодние праздники риски пожаров, вызванных использованием пиротехники или нагревательных приборов, могут существенно возрасти.

В связи с этим во время каникул необходимо уделить пристальное внимание пожарной безопасности жилого фонда, заявил глава Северной столицы в четверг, 10 декабря, на итоговом заседании Комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Белов поручил Жилищному комитету и районным администрациям провести тщательную инспекцию чердаков, подвалов и других технических помещений — закрыть и опломбировать их. Особый контроль необходим за образовательными, культурными, социальными и медицинскими учреждениями, отметил губернатор. Он также предложил усилить пожарный надзор за точками производства, хранения и продажи пиротехнических изделий.

В ходе рождественских служб следить за безопасностью будут в 160 объектах. В ночь с 6 на 7 января во всех церквях и храмах города должны дежурить спасатели, причем в некоторых местах — с привлечением спецтехники. В целом в период январских каникул в режиме повышенной готовности будут ежесуточно дежурить почти 800 пожарных и 190 машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этом году россияне не хотят приглашать в гости Деда Мороза.

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