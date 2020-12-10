На Энгельса мужчина попытался вынести из магазина две бутылки виски, угрожая продавцам газовым пистолетом

На Энгельса мужчина попытался вынести из магазина две бутылки виски, угрожая продавцам газовым пистолетом
Неудавшегося грабителя передали полицейским, оружие изъяли. Фото: pixabay

Около восьми часов вечера 9 декабря в магазине на проспекте Энгельса в Выборгском районе Петербурга сработала кнопка тревожной сигнализации.

По вызову к месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину, который пытался похитить из супермаркета две бутылки виски, угрожая продавцам, намеревавшимся его остановить, газовым пистолетом.

Одному из них злоумышленник даже нанес телесные повреждения. Когда преступник понял, что раскрыт, он выстрелил из пистолета и ударил кулаком по голове работника гипермаркета. В этот момент коллеги пострадавшего решили нажать тревожную кнопку. Росгвардейцы скрутили дебошира, оказавшегося уроженцем Мурманской области, и передали его полиции, газовый пистолет изъяли. Продавца, получивший удар по голове, доставили в травмпункт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом пьяная ссора супружеской пары закончилась резней.

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