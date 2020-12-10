Выросли запросы на авиабилеты из России в Белоруссию почти на 50%

Увеличился интерес к авиасообщениям в Минск из России после заявления Белоруссии о закрытии наземных границ из-за коронавируса. Спрос стал больше почти на 50%.

Об этом сообщили в сервисе покупки билетов Aviasales в четверг, 10 декабря. Отмечается, что на фоне новостей о закрытии границ, количество запросов по поиску авиабилетов в Минск увеличилось за день на 48,4%.

Напомним, что ранее власти Республики Беларусь заявили о закрытии границ на выезд из страны через наземные пограничные пункты. Причиной такого решения назвали пандемию коронавируса.

Отметим, что закрытие произойдет через 10 дней после подписания документа. То есть выехать из Белоруссии гражданам страны и тем, кто имеет вид на жительство будет запрещено с 20 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 ноября Белоруссия закрывает границы для иностранцев.