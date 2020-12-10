Выросли запросы на авиабилеты из России в Белоруссию почти на 50%

Выросли запросы на авиабилеты из России в Белоруссию почти на 50%
Посетить страну можно будет воздушным транспортом. Фото: pixabay

Увеличился интерес к авиасообщениям в Минск из России после заявления Белоруссии о закрытии наземных границ из-за коронавируса. Спрос стал больше почти на 50%.

Об этом сообщили в сервисе покупки билетов Aviasales в четверг, 10 декабря. Отмечается, что на фоне новостей о закрытии границ, количество запросов по поиску авиабилетов в Минск увеличилось за день на 48,4%.

Напомним, что ранее власти Республики Беларусь заявили о закрытии границ на выезд из страны через наземные пограничные пункты. Причиной такого решения назвали пандемию коронавируса.

Отметим, что закрытие произойдет через 10 дней после подписания документа. То есть выехать из Белоруссии гражданам страны и тем, кто имеет вид на жительство будет запрещено с 20 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 ноября Белоруссия закрывает границы для иностранцев.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиабилеты белоруссия минск республика беларусь самолеты


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фестиваль «Калейдоскоп вкуса» в Ленобласти попал в топ лучших ...
Вакцинация от Covid-19 начнется во всех регионах России до конца недели
В Ливии освободили петербургского социолога Шугалея и его переводчика Суэйфана
Дизайн будущего от OPPO: серия сверхтонких смартфонов OPPO Reno4
В Петербурге мужчина отправится на 6 лет в колонию за нападение с ножом еще ...
Правительство Ленобласти выдало разрешение на строительство моста в Кудрово
Жителей Ленобласти предупреждают о ледяном дожде и гололедице
Выросли запросы на авиабилеты из России в Белоруссию почти на 50%