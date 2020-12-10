В Ливии освободили петербургского социолога Шугалея и его переводчика Суэйфана

В Ливии освободили петербургского социолога Шугалея и его переводчика Суэйфана
Россиян удерживали в ливийской тюрьме больше полутора лет. Фото: pixabay

В четверг, 10 декабря, стало известно об освобождении петербургского политтехнолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана из ливийской тюрьмы, где они находились с мая 2019 года.

Их удалось освободить в результате практически «спецоперации», проведенной Министерством обороны и Министерством иностранных дел РФ, а также других организаций, которые будут названы позже. Об этом сообщил РИА Новости член Общественный палаты и руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Политик выразил особую благодарность заминистру иностранных дел, спецпредставителю президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову. Освобожденные россияне должны вернуться на родину ближайшей ночью. Ливийские следователи утверждали, что Шугалея и Суэйфана задержали в 2019 году за попытку вмешательства в предстоящие выборы, однако российская сторона уверяет, что они занимались только социологическими опросами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге освободили из-под стражи женщину, расчленившую соседа.

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