Фестиваль «Калейдоскоп вкуса» в Ленобласти попал в топ лучших событий в России за 2020 год

Ленинградская область завоевала гран-при в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2020.

Регион удостоился почетной награды за гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», который состоялся этим летом во Всеволожске в рамках празднования дня рождения Ленобласти. Мероприятие вошло в рейтинг лучших событий в России в 2020 году. Фестиваль проходил в формате пикника — гостям предлагалось попробовать различные блюда и приобрести продукты местного производства, а также сувениры.

В финал премии Russian Event Awards-2020 попали и другие проекты, реализованные в Ленобласти, пишет портал Online47.ru. Так, второе место в номинации «Лучшая интерактивная программа туристического события» досталось лазерному водному шоу, продемонстрированному в Выборге 5 сентября в рамках фестиваля Водного туризма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербург стал номинантом премии World Travel Awards-2020.