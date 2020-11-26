Петербург стал номинантом на международную премию World Travel Awards

Петербург стал номинантом на международную премию World Travel Awards
Проголосовать за Петербург можно на официальном сайте премии. Фото: Balthoto/ Павел Долганов

Северная столица стала претендентом на получении международной премии World Travel Awards в номинации «Всемирное лидирующее культурное направление».

Об этом в четверг, 26 ноября, информирует пресс-служба петербургской администрации. Город на Неве будет бороться за награду с такими городами, как Москва, Париж, Лондон, Рим, Нью-Йорк, Сидней, Рио-де-Жанейро, Пекин и многими другими. Результаты голосования объявят уже в пятницу, 27 ноября.

Церемония награждения, хотя и будет проводиться в онлайн-формате, организована в рамках гала-концерта, который впервые пройдет на территории России, в Москве. Отметим, что Петербург уже выигрывал World Travel Awards в различных номинациях несколько раз — в 2015-м, 2016-м и 2019-м годах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург стал лауреатом премии «Самый читающий регион-2020».

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