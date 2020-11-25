Петербург стал лауреатом премии «Самый читающий регион-2020»

Лауреатами конкурса стали Санкт-Петербург, Астраханская область и Татарстан. Первое место заняла Якутия.

Как сообщают в Смольном, в среду, 25 ноября, состоялась церемония награждения премией Всероссийского конкурса «Самый читающий регион-2020». Мероприятие прошло онлайн с участием президента Российского книжного союза Сергея Степашина.

Отметим, что премия проводилась в 6-й раз. В ней приняли участие 82 из 85 регионов России. Северная столица вошла в число лауреатов с проектом «Книжный салон онлайн». В этом году Санкт Петербургский международный книжный салон проводился в 15-й раз.

Сергей Степашин высоко оценил проект и выразил надежду, что 16-й Книжный салон пройдет в следующем году в Петербурге уже в «живом» формате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге из-за коронавируса перенесли книжный салон.