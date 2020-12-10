Петербуржцу, забившему до смерти знакомого палкой, дали почти 5 лет тюрьмы

Петербургский суд признал местного жителя виновным в совершении особо тяжкого преступления. Пьяный мужчина до смерти забил приятеля палкой.

Инцидент произошел утром 1 марта в доме №7 по улице Большая Зеленина. По данным следствия, нетрезвый обвиняемый, находясь в комнате одной из квартир, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес своему знакомому не менее 7 ударов деревянной палкой по голове и телу. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, уголовное дело возбудили по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Суд отправил петербуржца в исправительную колонию строгого режима на 4,5 года. Кроме того, с мужчины взыскано в счет компенсации морального вреда 500 тыс. рублей в пользу потерпевшей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании молодой петербурженки после избиения младенца до смерти. Экспертиза показала, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с отеком головного мозга и тупой травмы груди.