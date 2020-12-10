Нефть Brent впервые с марта стала дороже 50 долларов

Нефть Brent впервые с марта стала дороже 50 долларов
Неизвестно, насколько устойчивым окажется рост цен на нефть. Фото: pixabay

В четверг, 10 декабря, стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent перешагнула порог в 50 долларов за баррель.

По состоянию на 17:40 по московскому времени стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже выросла на 2,66% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Цена за баррель достигла 50,16 долларов.

В последний раз аналогичная стоимость нефти марки Brent наблюдалась 6 марта текущего года, перед стремительным падением котировок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава российского кабинета министров Михаил Мишустин призвал сдерживать рост цен на продукты питания. Он призвал профильные ведомства провести работу с торговыми сетями, чтобы выяснить причины подорожания продовольствия и понять, как можно сбалансировать ситуацию.

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