В Смольном одобрили 80% заявок на проведение мероприятий численностью более 50 человек

В Смольном одобрили 80% заявок на проведение мероприятий численностью более 50 человек
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Комитет по культуре Северной столицы, который сейчас принимает решение о согласовании проведения массовых мероприятий в сфере культуры численностью более 50 человек, одобрил свыше 250 заявок из 300 поступивших.

Об этом в четверг, 10 декабря, информирует «Интерфакс», ссылаясь на представителя ведомства. Заявки, согласованные до введения новых ограничений, сейчас также проверяют дополнительно, поскольку последнее постановление запрещает пускать на массовые мероприятия лиц младше 16 лет, а также исключает возможность проведения ивентов в период новогодних каникул, уточняют в комитете.

На данный момент вердикта Смольного ждут еще около 130 заявок на публичные мероприятия, где подразумевается нахождение более 50 зрителей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матч «Зенита» со столичным «Динамо» 12 декабря пройдет без болельщиков.

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