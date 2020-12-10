В Петербурге отменили ограничения для транспорта 12 декабря: матч «Зенита» пройдет без зрителей

В Северной столице отменили ограничения для транспорта, принятые ранее из-за проведения матча «Зенита» на «Газпром Арене».

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, решение об отмене ограничений движения было принято после того, как поступила информация о проведении матча на «Газпром Арене» без зрителей.

Отметим, что данное решение принял Роспотребнадзор в четверг, 10 декабря, в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Таким образом, ближайший матч «Зенита» в чемпионате России» против московского «Динамо» пройдет дома без болельщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Семак ответил на вопрос об отставке после поражения от «Боруссии».

Команда из Петербурга провела неудачную еврокубковую компанию в текущем сезоне. «Зенит» не добился ни одной победы в шести матчах Лиги чемпионов и вылетел с турнира.