Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос об отставке после поражения от «Боруссии»

Команда из Петербурга провела неудачную еврокубковую компанию в текущем сезоне. «Зенит» не добился ни одной победы в шести матчах Лиги чемпионов и вылетел с турнира. Тренер клуба Сергей Семак ответил на вопрос об отставке после неудачной серии команды.

Информация об этом появилась на официальном сайте «Зенита» после поражения 1:2 от дортмундской «Боруссии» 8 декабря на «Газпром арене».

По словам Сергея Семака, на данный момент команда продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним в начале сезона.

«В еврокубках хотели большего, но будем работать, чтобы становиться сильнее. Разговоров о будущем не было, у меня действующий контракт», – рассказал главный тренер «Зенита».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.