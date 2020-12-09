Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос об отставке после поражения от «Боруссии»

Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос об отставке после поражения от «Боруссии»
Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Команда из Петербурга провела неудачную еврокубковую компанию в текущем сезоне. «Зенит» не добился ни одной победы в шести матчах Лиги чемпионов и вылетел с турнира. Тренер клуба Сергей Семак ответил на вопрос об отставке после неудачной серии команды.

Информация об этом появилась на официальном сайте «Зенита» после поражения 1:2 от дортмундской «Боруссии» 8 декабря на «Газпром арене».

По словам Сергея Семака, на данный момент команда продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним в начале сезона.

«В еврокубках хотели большего, но будем работать, чтобы становиться сильнее. Разговоров о будущем не было, у меня действующий контракт», – рассказал главный тренер «Зенита».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зенит лига чемпионов новости СПб сергей семак футбол


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Биолог заметил в центре Петербурга четырех сов
В Пулково 9 декабря нет отмененных рейсов
Познер: у многих россиян комплекс «зависти и неполноценности»
Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос об отставке после поражения от «Боруссии»
В России назвали простой способ снижения шансов заражения Covid-19
В Петербурге появился путеводитель по заповедным территориям
Алкоголь может привести к смертельному исходу при вакцинации от Covid-19
Водитель каршеринга угодил в ДТП на Малоохтинском проспекте