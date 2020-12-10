Медики рассказали, что не стоит есть на ужин

Медики рассказали, что не стоит есть на ужин
Нежирный йогурт подойдет в качестве приема пищи перед сном. Фото: pixabay

Уделять внимание своему рациону стоит в первую очередь тем, у кого есть проблемы с ЖКТ.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что лучше всего есть на ужин. Своими советами он поделился в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что за 3-4 часа до сна можно съесть натуральный йогурт, вареное яйцо, нежирную говядину, творог. Эти продукты могут утолить голод и при этом заполнить желудок.

Разрешены также сыр, куриная грудка и вишневый сон – они не только помогут наесться, но и помогут уснуть, благодаря содержащемуся в них гормону.

Люди, у которых есть проблемы с ЖКТ, не должны ложиться спать с голодным желудком, так как в таком случае он начинает вырабатывать желудочный сок – он разъедает стенки пустого желудка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи рассказали, чем кормить больных коронавирусом на Новый год.

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