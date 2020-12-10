Туроператор «Русь-тур» прекратил деятельность из-за пандемии

Компания закрывалась из-за ввода ограничений и закрытых границ.

Туроператор «Русь-тур» заявил, что прекращает свою деятельность из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Ростуризме.

Компания считает невозможным продолжение работы в сложившихся обстоятельствах. Представители отметили, что жалеют о выбранной специфике — туроператор организовывал поездки в Китай.

Ростуризм уже исключил «Русь-тур» из реестра туроператоров. Ущерб гражданам будет выплачивать страховая компания «Согласие». Все рекомендации опубликуют на сайте ведомства в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что туроператоры объяснили резкий скачок цен на отдых в Крыму. Повышение цен спровоцировано туристическим ажиотажем, ведь в этом году путешественники могут отдохнуть лишь на российских курортах.