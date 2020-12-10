Пушкинский университет оштрафовали на 100 тыс. рублей

Вуз наказали за плохое содержание здания-памятника «Императорский гараж».

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» на 100 тысяч рублей из-за плохого содержания здания-памятника «Императорский гараж». Об этом сообщили в объединенной пресс-службу судов Северной столицы.

Нарушения были выявлены в ходе осмотра, так как «Гараж» является объектом культурного наследия. Его состояние оценили как не самое лучшее – речь идет о декоративных элементах, фасаде и цоколе.

«Защитник не оспаривал существо административного правонарушения, просил с учетом тяжелого материального положения университета назначить наказание в виде штрафа в минимальном размере»,

— сказано в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что администрацию поселка Шушары оштрафовали на миллион за нецелевые расходы.