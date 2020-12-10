В Петербурге спасли 13 птиц, которые примерли ко льду

Каждый специалист потратил по 12 часов, чтобы вызволить пернатых.

В Санкт-Петербурге за три дня спасли 13 птиц, примёрзших ко льду. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум».

Отмечается, что специалисты потратили по 12 часов на каждого пернатого. В итоге спаслись казарка, чайка, селезень и утки.

«На службу свалился бушующий поток заявок о примерзающих водоплавающих птицах, имеющих какие-либо травмы, которые мешают им улететь на открытую воду»,

— рассказали специалисты.

Волонтеры готовы к спасению птиц в связи с понижением температуры. Они отмечают, что горожанам лучше не стоит пытаться помочь самостоятельно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам рассказали, чем запрещено кормить птиц зимой. В это время им необходимо гораздо больше пищи для поддержания жизни, но естественные корма становятся недоступными – насекомые спрятаны в почве, семена и ягоды скрыты под слоем снега.