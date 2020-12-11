В Петербурге завели дело за издевательства над детьми в детском саду

В Приморском районе полиция зарегистрировала уголовное дело по факту избиений и издевательств над детьми в Детском саде №19.

Как стало известно gazeta.spb.ru, проверка правоохранительных органов установила, что в период с 1 сентября по 6 декабря сотрудники детского сада осуществляли воспитание детей ненадлежащим образом. Действуя группой лиц, нарушители наносили неоднократные удары несовершеннолетним, а также принуждали их оголяться.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. Полиция устанавливает причастных к преступлению лиц

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что молодую петербурженку задержали после избиения младенца до смерти.

Тело младенца было обнаружено на Загребском бульваре еще в марте этого года. Тогда правоохранители не зафиксировали на теле месячной девочки внешних признаков насильственной смерти.