Рецидивистка вынесла из квартиры пенсионерки 220 тысяч и паспорт, представившись соседкой

В Калининском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемую в краже. Злоумышленница вынесла крупную сумму денег из квартиры доверчивой пенсионерки.

Преступный инцидент произошел 7 декабря в одном из домов на Гражданском проспекте. Незнакомка представилась соседкой 88-летней женщины и попросила воспользоваться ее домашним телефоном. Пенсионерка проводила женщину в комнату, а сама отлучилась на кухню. После ухода незваной гостьи она обнаружила пропажу 220 тыс. рублей и паспорта.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту кражи возбудили уголовное дело. На следующий день стражи порядка поймали подозреваемую. 40-летнюю женщину задержали на улице Буренина. Выяснилось, что она 6 раз судима за кражи и мошенничество.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионерка с Алтайской лишилась 700 тысяч после визита соцработников.