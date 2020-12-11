В России выросло число россиян, которые панируют переехать из малых городов

Перебраться в крупные города страны планирует большое количество россиян. Большинство недовольны качеством образования и возможностями по работе.

Как сообщает РБК со ссылкой на опрос, который проводили специалисты Высшей школы экономики, в текущем году переехать со своего места жительства хотят 42% россиян. В 2016 году данная доля составляла 28%.

Отмечается, что 87% опрошенных недовольны качеством образования. Они считают, что не смогут получить достойные знания в маленьком городе. Кроме этого, «незначительная доля» верит, что можно найти достойную работу.

Также есть и те, кто не против остаться в своем городе надолго или навсегда. 21% опрошенных не планируют менять свое место жительства. По сравнению с 2016 годом число сократилось на 22%.

Самыми довольными стали жители Москвы. Более 60% людей считают, что в городе можно найти хорошую работу. 71% – довольны образованием.

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