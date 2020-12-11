В Минобороны заявили о планах других стран дискредитировать вакцину «Спутник V»

В вооруженных силах нет ни одного отказа от вакцины "Спутник V". Фото: pixabay

В вооруженных силах нет ни одного отказа от вакцины "Спутник V". Фото: pixabay

Российская вакцина «Спутник V» может быть дискредитирована. Против препарата ведется масштабная информационная кампания, финансируемая из-за рубежа.

Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он отмечает, что на данный момент известно о средствах и ресурсах, которые планируется использовать против вакцины.

«В социальных сетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы «опасности» российской вакцины или поголовных «отказах» от вакцинирования, в том числе и в Вооруженных Силах РФ», – заявил Игорь Конашенков.

Кроме этого, в министерстве считают, что данные методы не смогут ослабить эффективность российского препарата.

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