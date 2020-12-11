Врачи предостерегли россиян от ношения масок в мороз

Врачи предостерегли россиян от ношения масок в мороз
Маску следует надевать, к примеру, на остановке. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Защитная маска на улице нужна только там, где есть большое скопление людей. В остальных случаях надевать средство защиты не стоит, поскольку оно сразу же намокнет и охладится.

По словам врача-инфекциониста научно-клинического отдела Московского Центра профилактики и борьбы со СПИДом Елены Беловой, маску следует надевать, к примеру, на остановке. На безлюдной улице она просто не нужна.

Как сообщили «РИА Новости», намокшую маску следует сразу же снять и выбросить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как избавиться от раздражения после маски. Врач-дерматолог рассказала, что высыпания могут возникать и из-за некачественного сырья, из которого производят маски.

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