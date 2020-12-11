Ученые нашли необычные симптомы коронавируса у детей

Ученые нашли необычные симптомы коронавируса у детей
Коронавирус.Фото: pixabay.com

Специалисты из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета обнаружили необычные симптомы, которые могут встречаться у детей с коронавирусом.

Вместе с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) коронавирусная инфекция вызывает у детей воспаление некоторых органов и тканей, в том числе сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи и глаз, сообщает Express.

Оказалось, у 83 процентов участников исследования были «кожно-слизистые изменения» — опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки, а язык — опухший, бугристый и ярко-красный.

По последним данным, в России зафиксировано 2 597 711 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, а полностью выздоровело 2 059 840 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самые опасные распространители Covid-19 в России — это те носители инфекции, которые находятся в закрытом помещении и контактируют с другими людьми долгое время. По его словам, больше всего здоровому человеку следует опасаться зараженных коронавирусом, находящихся с ним в одном замкнутом пространстве.

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