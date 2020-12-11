Рестораторы против Смольного: первые отступили, но быстрые изменения их не ждут

Петербургские рестораторы немного успокоились, заявив, что смогли достучаться до власти. Смольный, впрочем, не спешит отменять ограничения – разрешение работать в новогоднюю ночь общепиту городские власти пока не обсуждают.

Конфликт между Смольным и владельцами заведений общепита, похоже, идет на спад. После встречи представителей бизнеса и городской власти первые решили не развивать свое «сопротивление», а вторые пообещали подумать над ослаблением ограничений.

Как писала gazeta.spb.ru, владельцы петербургских заведений, который создали «Карту сопротивлений» — список баров и кафе, не желающих закрываться в Новый год и каникулы, — закрыли свой проект.

Авторы сообщили о том, что достигли своей цели – рестораторы смогли достучаться до городских властей.

Отметим, что встречу рестораторы и вице-губернатор Евгений Елин проводили при участии прокурора Сергея Литвиненко. Рестораторы просили оставить запрет на работу только 31 декабря и 1 января, а в другие дни разрешить им работать до 23:00. Вице-губернатор Евгений Елин предлагал организовать уличную торговлю. Представители бизнеса, однако, уверены, что для них это невыгодно.

В пятницу, 11 декабря, заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов заявил журналистам, что Смольный готов пересмотреть ограничения, если изменится эпидемиологическая ситуация. Он уточнил, что судить будут по двум ближайшим неделям – до 25 декабря, когда в силу должны вступить новые ограничения.

При этом Ситов уточнил, что власти обсуждают разные варианты работы общепита. Не исключено, что изменения могут коснуться периода с 30 декабря по 3 января. Однако, добавил он, речи о работе в новогоднюю ночь и ночное время не идет.

Как писала ранее gazeta.spb.ru, в Смольном объяснили введение ограничений без консультации с бизнесом.