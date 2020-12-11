Александр Ружинский: ресторанное сообщество само сможет отслеживать нарушителей

Пример «Рестограда» сигнализирует о том, что общество готово объединяться, читает исполнительный директор объединения Александр Ружинский. Следующим шагом он видит переход к саморегулированию.

«Внутри «Рестограда» это саморегулирование уже существует. Изначально, объединяясь, мы договорились о том, что, какие бы ни вводились меры, мы их не нарушаем и тщательно следим за собой. Даже если по какому-то недосмотру что-то происходит, мы акцентируем на этом внимание. Потому что мы не хотим оказаться в такой ситуации, когда мы представляем какую-то публичную позицию большой части ресторанов, а нас обвиняют в том, что мы идем на какие-то нарушения», — заявил Ружинский в ходе пресс-конференции.

По его мнению, опыт «Рестограда» можно перенести на все ресторанное сообщество, разработав специальные алгоритмы, которые позволят самостоятельно отслеживать тех, кто выходит за рамки правового поля. Если Смольный и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле такую идею поддержат, рестораторы, по словам Ружинского, готовы будут выступить со своими предложениями.

Отметим, Александр Ружинский — заместитель директора по развитию Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Санкт-Петербурга — «подведа» комитета по образованию Смольного. На пресс-конференции он отметил, что в «Рестограде» находится на общественной должности.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о так называемой «карте сопротивления», на которой были отмечены заведения, не хотевшие мириться с антикоронавирусными ограничениями. В итоге рестораторам удалось достучаться до властей, и доступ к ресурсу был закрыт.