Режиссер Ким Ки Дук умер от Covid-19 Латвии после посещения Петербурга

Отрывок из фильма режиссера Ким Ки Дука "Человек, место, время и снова человек". Фото: кадр из фильма

Отрывок из фильма режиссера Ким Ки Дука "Человек, место, время и снова человек". Фото: кадр из фильма

Известный южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук скончался от коронавируса в Латвии, в которую он прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. Деятель искусства планировал купить дом в Юрмале.

Как сообщает портал Delfi 11 декабря со ссылкой на режиссера Виталия Манского, смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова. Отмечается, что у режиссера была запланирована покупка дома в Юрмале, а также мероприятие по оформлению вида на жительство. На запланированную встречу он не смог явиться.

Коллеги подняли тревогу и начали искать Ким Ки Дука по больницам. На связь со знакомыми режиссер перестал выходить 5 декабря. Прибыл в Латвию он 20 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кинорежиссер Ким Ки Дук скончался от коронавируса на 60-м году жизни в больнице.

Напомним, создатель кино является лауреатом Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. В списке его знаменитых картин «Пустой дом», «Пьета», «Остров», «Время» и «Человек, место, время и снова человек».