Режиссер Ким Ки Дук скончался от коронавируса

Отрывок из фильма режиссера Ким Ки Дука "Человек, место, время и снова человек". Фото: кадр из фильма

Отрывок из фильма режиссера Ким Ки Дука "Человек, место, время и снова человек". Фото: кадр из фильма

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер от коронавирусной инфекции в Латвии на 60-м году жизни.

Как сообщает в пятницу, 11 декабря, портал Delfi со ссылкой на режиссера Виталия Манского, корейский специалист кино прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря Ким Ки Дук перестал выходить на связь и в ночь на 11 декабря скончался в больнице.

Отмечается, что смерть наступила в госпитале из-за осложнений в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией.

Напомним, что кинорежиссер Ким Ки Дук родился 20 декабря 1960 года. За свою карьеру он принял участие в создании 38 кинокартин. В итоге, специалист смог добиться крупных и серьезных достижений. Создатель кино является лауреатом Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. В списке его знаменитых картин «Пустой дом», «Пьета», «Остров», «Время» и «Человек, место, время и снова человек».

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