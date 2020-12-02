Актер Борис Плотников скончался от коронавируса в возрасте 71 года

Борис Плотников неделю провел на аппарате ИВЛ, однако спасти артиста врачам не удалось. Скриншот: Wikipedia

Борис Плотников неделю провел на аппарате ИВЛ, однако спасти артиста врачам не удалось. Скриншот: Wikipedia

В среду, 2 декабря, стало известно о смерти знаменитого советского и российского актера, театрального педагога Бориса Плотникова.

Борис Плотников скончался на 72-м году жизни. Причиной смерти актера стала коронавирусная инфекция, пишет ТАСС, ссылаясь на Григория Заславского, ректора ГИТИСа, где Плотников руководил мастерской. На протяжении последней недели артист находился в больнице, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, что яркую известность Плотникову принесла роль доктора Борменталя в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце», снятом по одноименному роману Михаила Булгакова в 1988 году на киностудии «Ленфильм». Актер запомнился зрителям и по ролям в таких фильмах, как «Записки сумасшедшего», «Дело Сухово-Кобылина» и многих других.

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