Умер обладатель Кубка Гагарина Чернов на 39-м году жизни

Экс-хоккеист московского «Динамо» Артем Чернов скончался в возрасте 38 лет.

Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в официальном Instagram-аккаунте московской команды.

«Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Артема. Мы скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении ХК «Динамо».

Отметим, что причина смерти в сообщении не указана.

Напомним, что Артем Чернов начал профессиональную карьеру хоккеиста с клуба «Металлург». В 2010 игрок подписал контракт с московским «Динамо», а через два года стал обладателем кубка Гагарина. Также Артем выступал в других командах, – «Торпедо», «Автомобилист», «Атлант», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Витязь».

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