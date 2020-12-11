В Петербурге скончался известный актер «Вечного зова» Николай Иванов

Народный артист России, актер петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева Николай Иванов умер в возрасте 77 лет.

Об этом сообщили в пятницу, 11 декабря, на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что артист скончался от продолжительной болезни. Жизнь Николая Иванова оборвалась из-за сердечной недостаточности.

«Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря — для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас. Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни — театру», – говорится в сообщении ТЮЗа.

Скоро станет известна дата и место прощания с артистом.

Напомним, что Николай Иванов родился 22 января 1943 года. За свою карьеру успел сыграть более 80 ролей. Например, в таких картинах как «Барышня-крестьянка», «Море в огне», «Еще можно успеть» и «Кузнечик». Большинству зрителей запомнился как исполнитель главной роли в многосерийном фильме «Вечный зов».

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