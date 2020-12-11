Рестораторам Петербурга могут разрешить открывать зимние террасы

Пока остается неизвестным как будут выглядеть террасы и в каком формате они будут работать. Фото: Pixabay

Пока остается неизвестным как будут выглядеть террасы и в каком формате они будут работать. Фото: Pixabay

Власти Петербурга планируют разрешить рестораторам открывать зимние террасы. Это станет одной из мер поддержки ресторанного бизнеса во время пандемии.

По словам зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, такое послабление решили анонсировать в качестве ответа на просьбы рестораторов о смягчении ограничений, сообщает ТАСС. Пока остается неизвестным как будут выглядеть террасы и в каком формате они будут работать.

Ранее власти ввели ограничения, согласно которым с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью. Это сильный удар по рынку ресторанов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уже с пятницы, 4 декабря, петербуржцы не смогут посетить океанариумы и аквапарки. В торговых центрах закрываются музеи, выставки и театры. Дети до 16 лет не смогут попасть на мероприятия, которые проводятся организациями исполнительских искусств.