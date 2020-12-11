Пробки в Петербурге достигли 9 баллов

Пробки в Петербурге достигли 9 баллов
На дорогах 9-балльные пробки. Фото: "Яндекс.Пробки"

В Петербург вернулись вечерний пятничные пробки. По состоянию на 18 часов, заторы на дорогах города оцениваются в 9 баллов, сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки».

Вечером 11 декабря «Красные зоны» наблюдаются на Невском, Лиговском и Литейном проспектах и на Садовой улице. Пробки собрались на Каменноостровском проспекте, Кронверкской набережной, Большой Пушкарской улице, Чкаловский проспект стоит в обе стороны. Сложная дорожная ситуация на Большом Сампсониевском и Пискаревском проспектах и на Ивановской улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 18 ноября, в Северной столице, как и прогнозировали синоптики, с самого утра идет мокрый снег. Похоже, это стало причиной необычайно сложной ситуации на дорогах.

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