На КАД произошло массовое ДТП

Вечером 11 декабря на внутреннем кольце КАД произошло массовое ДТП.

Видимо, это последствия сегодняшнего ледяного дождя. В ДТП попали миниму шесть машин.

По словам очевидцев, авария произошла в районе от Колтушского шоссе до Мурманского. По предварительным данным, ДТП произошло из-за скользкой дороги и несоблюдения скоростного режима.

«Массовое ДТП на внутренней стороне КАД от Колтушского до Мурманского шоссе», — сообщили в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыла скорая. Одного водителя осматривают врачи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобусов. Один из них потерял часть бампера.