На пересечении Стачек и Ивана Черных сбили пешехода

Вечером 11 декабря на пересечении проспекта Стачек и улицы Ивана Черных автомобиль сбил пешехода.
О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Пострадавшего увезли в больницу. Свидетели произошедшего предположили, что виной всему стала скользкая дорога. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобусов. Один из них потерял часть бампера.