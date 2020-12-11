На пересечении Стачек и Ивана Черных сбили пешехода

На пересечении Стачек и Ивана Черных сбили пешехода
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 11 декабря на пересечении проспекта Стачек и улицы Ивана Черных автомобиль сбил пешехода.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пострадавшего увезли в больницу. Свидетели произошедшего предположили, что виной всему стала скользкая дорога. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием автобусов. Один из них потерял часть бампера.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шлиссельбурге в мусорном контейнере нашли изрезанное тело молодого парня
Ленобласть выделит еще 76,8 млн рублей на оснащение ковид-больниц
В Минздраве назвали предполагаемые сроки окончания пандемии коронавируса
На борьбу с непогодой в Петербурге вышли сотни машин
В Токсово спасатели тушили частный дом
Из-за нарушений санитарных правил суд в Петербурге приостановил работу кинотеатра
Смольный посмотрел в сторону смягчения ограничений: власти назвали условия
На пересечении Стачек и Ивана Черных сбили пешехода