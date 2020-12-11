В Токсово спасатели тушили частный дом

В пятницу, 11 декабря, на Сосновой улице в поселке Токсово во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 15:23. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы специальной техники. Частный дом горел на общей площади 48 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 16:29. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга спасатели 2,5 часа тушили мусор. Огонь вспыхнул в нежилом здании.