В Токсово спасатели тушили частный дом

В Токсово спасатели тушили частный дом
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В пятницу, 11 декабря, на Сосновой улице в поселке Токсово во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 15:23. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы специальной техники. Частный дом горел на общей площади 48 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Справиться с огнем удалось в 16:29. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга спасатели 2,5 часа тушили мусор. Огонь вспыхнул в нежилом здании.

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Всеволожский район пожар происшествия


 

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