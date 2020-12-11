Проститутки-трансгендеры избили петербуржца, которые не оплатил их услуги

Две секс-работницы напали на жителя Петербурга после совместной ночи, которую он не хотел оплачивать. Как оказалось, мужчина не знал о том, что они трансгендеры.

Как сообщает 78.ru, все произошло в ночь на 11 декабря в апартаментах на Парашютной улице. Мужчина решил провести ночь с пользой и нашел двух веселых дам. Об их интересной особенности петербуржец узнал спустя некоторое время, и в тот же момент он решил, что услуги оплачивать не будет.

Услышав это, дамы набросились на клиента с кулаками и перцовым баллончиком, вышвырнули его из квартиры и забрали смартфон мужчины.

Избитый петербуржец пытался достучаться до оккупировавших его квартиру женщин, но отчаялся и все же вызвал полицию. Последние решили доставить всю троицу в отдел для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержан ранее судимый мужчина, прыгающий на крыше каршеринга.