Врач рассказал, чем может обернуться неправильное ношение маски

Маски нужно менять раз в два-три часа. Фото: Pixabay

Маски нужно менять раз в два-три часа. Фото: Pixabay

Неправильное ношение медицинских масок может привести к проблемам со зрением, предупредил российский врач Денис Серов.

Медик рассказал агентству «Москва», что при длительном использовании маски может развиться синдром сухого глаза. Он проявляется в виде дискомфорта и зачастую приводит к снижению остроты зрения, а в некоторых случаях и к травмированию роговицы.

По словам Серова, человек может избежать таких последствий, если будет менять маску каждые два-три часа и следить, чтобы она плотно прилегала к лицу. Он объяснил, что именно из-за циркуляции воздуха возникает испарение слезной пленки.

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