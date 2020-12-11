Во Франции 13-летняя девочка угрожала зарезать учительницу

Школьница не хотела заниматься, а после угрожала убить учительницу. Фото: Pixabay

Школьница не хотела заниматься, а после угрожала убить учительницу. Фото: Pixabay

Во французском городе Безье в полицию попала 13-летняя школьница, которая угрожала своей учительнице кухонным ножом.

Как сообщает газета Midilibre, во время урока английского языка учительница поинтересовалась у девочки, почему та в очередной раз пришла на занятия без письменных принадлежностей. Ученица ответила, что не хочет заниматься, на что преподавательница пригрозила отстранить школьницу от занятий.

Тогда девочка подошла к учительнице и заявила, что «снимет с нее шкуру» по окончании уроков, намекнув, что взяла с собой оружие.

Заместитель директора учебного заведения узнал о произошедшем и обратился в полицию. Девочку задержали рядом со школой. Проверив ее рюкзак, правоохранители нашли большой кухонный нож, с которым она проходила весь день.

Школьница все еще находится под стражей, от занятий ее отстранили до лета.

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