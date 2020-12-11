Участники «автомобильной» ОПГ пойдут под суд в Петербурге

Участники &#171;автомобильной&#187; ОПГ пойдут под суд в Петербурге
Злоумышленники занимались махинациями при продаже автомобилей. Фото: : Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге состоится суд над участниками преступного сообщества, которые обманули более 250 человек при продаже автомобилей в Петербурге.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, петербургский надзорный орган утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о махинациях с продажей автомобилей. Фигурантов будут судить по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, злоумышленники занимались продажей новых и поддержанных автомобилей в четырех автосалонах Петербурга. Покупателям они предлагали оформить кредит по сниженной процентной ставке, при этом намеренно завышая цены на машины. Разницу между реальной стоимостью авто и размером выданных банком средств они забирали себе после заключения сделки.

За период с 2014 по 2018 год они смогли обмануть 262 человека, получив на руки более 69 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Выборгский районный суд.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обвиняемую в мошенничестве бывшего топ-менеджера «Ростеха» отправили под домашний арест.

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