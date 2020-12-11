В России хотят увеличить зарплаты космонавтам

В России хотят увеличить зарплаты космонавтам
Российским космонавтам увеличат зарплаты. Фото: скриншот виде Youtube

Российская корпорация «Роскосмос» предлагает на треть увеличить зарплату космонавтам. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что должностные оклады увеличат на 36%: зарплата кандидата в космонавты вырастет с 60,9 до 82,8 тыс. рубле, нелетавшего космонавта — с 63,8 до 86,8 тыс. рублей, инструктора-космонавта — с 88,4 до 120,3 тыс. рублей и летавшего космонавта — с 69,6 до 94,7 тысячи рублей.

Стоит отметить, что помимо должностного оклада, космонавты получают выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Проект постановления разработан «Роскосмосом». В настоящее время в отряде космонавтов корпорации числятся 30 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зарплата курьеров в Петербурге выросла на 40% в 2020 году.

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